Двух спасённых в Сирии детей доставили в Россию

Операция по поиску и возвращению на родину россиян проводится под руководством главы Чечни Рамзана Кадырова.

Специальный рейс из Стамбула доставил в Грозный двух детей, найденных и спасённых в Сирии. Об этом сообщает РИА "Новости".

По данным агентства, десятилетнего мальчика и восьмилетнюю девочку сопровождает их мать, которая ранее вылетела в Турцию, после известия об удачном завершении поисков детей.

— Мы не видели детей два с половиной года. Всё это время мы искали их и благодаря главе Чечни Рамзану Кадырову нашли. Они скитались по лагерям Ирака и Сирии, — рассказал их дед Саид-Ахмед Токаев.

Как стало известно, мальчика и девочку нашли в одном из лагерей. О судьбе их отца ничего не известно. Отмечается, что через неделю в Чечню доставят ещё более 100 женщин и детей, спасённых в Ираке.