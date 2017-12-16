Канадский миллиардер и его жена найдены мёртвыми в собственном доме

Отмечается, что полиция Торонто считает обстоятельства смерти супругов подозрительными.

Основателя фармацевтической корпорации Apotex Барри Шермана и его жену Хани обнаружили мёртвыми в их доме в Торонто (провинция Онтарио). Об этом сообщает телеканал CBC.

Тела супругов увидел человек, не являющийся членом их семьи, и сразу же сообщил об этом в полицию. Прибывшие стражи порядка посчитали обстоятельства смерти жителей Торонто подозрительными и теперь занимаются выяснением всех деталей произошедшего.

В компании, которой владел канадский миллиардер, сообщили, что глубоко потрясены и опечалены этой новостью.

Шерман основал Apotex, занимающийся производством лекарственных препаратов, в 1974 году. По версии журнала Canadian Business, Шерман был в списке богатейших людей Канады. Также вместе с супругой они уделяли много времени благотворительности.