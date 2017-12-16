Россия увеличила вложения в американские ценные бумаги до $105 млрд

Российские вложения в казначейские ценные бумаги США выросли к концу октября на 1,1 миллиарда долларов. Таким образом, общий объём инвестируемых капиталов составил 105 миллиардов долларов, сообщает Министерство финансов США.

Как отмечают эксперты, российские экономисты отыграли сокращение данного актива, который наблюдался месяцем ранее и оставлял 103,9 миллиарда долларов. Впрочем, в августе сумма российских денег, вложенных в американские ценные бумаги, была ещё больше — 105,4 миллиарда долларов.

Если проводить статистику за год, то объём вложений России в американские облигации вырос в октябре на 41,8 процента. В частности, в октябре 2016 года, он составлял 74,6 миллиарда долларов.

Впрочем, Россия до сих пор не входит в десятку крупнейших держателей американского долга, остановившись на 15-й строчке в списке. А крупнейшим держателем американских ценных бумаг является Китай. Объём китайских вложений составляет 1,18 триллиона долларов. На втором месте в данном списке расположилась Япония с показателем в 1,094 триллиона долларов. Замыкает тройку лидеров Ирландия с 310,8 миллиарда долларов.