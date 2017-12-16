В Рыбинск впервые приедут Деды Морозы со всех уголков планеты

В Ярославской области сотни главных персонажей новогодней сказки не только пройдут, но и проедут на квадроциклах и велосипедах под звуки оркестра по городским улицам.

В Рыбинске 16 декабря пройдёт "Нашествие Дедов Морозов" из разных стран мира, которые примут участие в праздничном параде. Об этом сообщает официальный сайт администрации Рыбинска.

Как и полагается, колонну волшебников возглавит главный Дед Мороз России из Великого Устюга, который вместе со своими коллегами под звуки оркестра пройдёт по городским улицам. Компанию им на параде также составят пневмофигуры, ростовые куклы и ходулисты. Кроме того, Деды Морозы смогут воспользоваться транспортом, прокатившись на квадроциклах и велосипедах.

По словам организаторов, в программе мероприятия значится и "беби-нашествие, и дефиле символа 2018 года — собак в новогодних костюмах, и гастрономический фестиваль "Новогодние кухни народов мира", где Деды Морозы в компании Снегурочек презентуют свои национальные новогодние блюда.

Также на местной Красной площади в фотозоне "Мировые Деды Морозы" зрители смогут сделать фото на память с волшебниками на фоне декораций, выполненных в стилистике разных стран.