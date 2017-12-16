Призрак графства Кент. Британец уверяет, что снял на видео привидение

Хозяин старинной усадьбы в графстве Кент в Великобритании уверен, что смог снять привидение, которое обитает в стенах его дома. Видео, на котором "запечатлён" призрак, он разместил на YouTube.

На записи можно заметить, как полупрозрачный объект плавно двигается по комнате.

По словам напуганного владельца усадьбы, после того как он зафиксировал паранормальное явление, начали происходить странные вещи. Мужчина заявил, что дома начали сами по себе падать различные предметы.