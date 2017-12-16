Основателя группы Kiss обвинили в сексуальных домогательствах

Во время интервью Джин Симмонс хватал девушку за руку и другие части её тела, а также отпускал странные комментарии.

Журналистка Джейн Доу обвинила одного из основателей легендарной рок-группы Kiss Джина Симмонса в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает портал TMZ.

По словам Доу, во время интервью на открытии его ресторана Rock & Brews в Сан-Бернардино музыкант схватил её руку и положил себе на колено. Несмотря на то что девушка почувствовала себя неловко, она решила продолжить интервью.

Журналистка подчеркнула, что его поведение стало ещё более странным, когда Симмонс внезапно щёлкнул пальцами ей по горлу. Он также сделал замечание, что у неё очень сухие руки и предложил воспользоваться лосьоном для кожи.

Джейн решила, что больше не хочет задавать вопросы 68-летнему рокеру, однако Симмонс, по её словам, не захотел, чтобы девушка уходила. Как заявила обвинительница, во время группового фото он положил ей руку на ягодицы.

Журналистка обратилась в суд. Сам Джин Симмонс пока никак не прокомментировал ситуацию.