Метод Грицака. СБУ задержала соратника Медведчука, чтобы сорвать обмен пленными

Экс-охранник Березовского рассказал о "войне" главы СБУ с представителем Украины в процессе по обмену пленными с ДНР и ЛНР.

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали на территории подконтрольной Киеву Луганской области соратника Виктора Медведчука, лидера движения "Украинский выбор — право народа". Мужчину обвинили в государственной измене. Как сообщил экс-охранник Бориса Березовского, а ныне эксперта центра "Аналитика и безопасность" Сергей Соколов, произошедшее является акцией устрашения Медведчука со стороны главы СБУ Грицака.

В частности, руководитель силовой службы является представителем так называемой партии войны, выступающей за продолжение конфликта в Донбассе. В то время как Виктор Медведчук по поручению президента Украины Петра Порошенко отвечает за обмен пленными. Последнее не входит в планы Грицака, поскольку ставит под угрозу "процесс торговли заключёнными", отмечает эксперт.

— Очевидно, что Грицак всё больше выходит из-под контроля Петра Порошенко и входит в образ "хозяина", для которого не указ ни президент, ни система международных договорённостей. Образ "патриотического лидера партии войны" очень нравится Грицаку. Желание "отодвинуть" Медведчука от процесса обмена пленными или подчинить его своей воле заставляет его очередной раз идти на правовой беспредел. В результате гуманитарный процесс по обмену пленными с подачи СБУ превратился в процесс торговли заключёнными, — заявил Соколов.

Отметим, как ранее сообщал Лайф, одной из таких заключенных является задержанная прошлым летом в Днепропетровской области 30-летняя гражданка Украины Дарья Мастикашева — супруга Сергея Соколова. Спецслужбы Украины обвинили её в государственной измене. После чего девушку поместили в СИЗО, где под пытками её заставляли сделать на камеру признание.

Родные Дарьи, адвокат и международные правозащитные организации добиваются освобождения девушки. Её могут отпустить в рамках процесса, однако, чтобы уйти от ответственности за пытки Мастикашевой, киевские власти решили отправить девушку в психушку для признания недееспособной. Дарью продержали там две недели в нечеловеческих условиях, пытаясь лишить рассудка.