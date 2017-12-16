Facebook рассказал о вреде соцсети для человека

Исследователи компании выяснили, что пассивное пролистывание ленты новостей негативно сказывается на психическом здоровье людей.

Исследователи Facebook Дэвид Гинзберг и Мойра Бурке в статье "Трудный вопрос: может ли время, проведённое в соцсети, причинить нам вред" пришли к выводу, что частый просмотр новостей в соцсети может быть вреден для человека. Об этом сообщается в блоге компании.

Для этого они решили провести эксперимент, в ходе которого одна группа студентов Мичиганского университета просматривала новости в соцсети, а вторая просто вела дружескую переписку. В итоге к концу дня листавшие новостную ленту молодые люди чувствовали себя хуже тех, кто просто общался в сети.

По мнению авторов статьи, "чтение о других людях онлайн может привести к негативным социальным сравнениям". Впрочем, исследователи Facebook подчеркнули: и в соцсети можно получать удовольствие благодаря непринуждённому общению с друзьями.