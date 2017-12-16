Влад Кадони пропал из эфира "Дома-2", чтобы лечь под нож хирурга

Ведущий реалити-шоу "Дом-2" Влад Кадони во время своего отпуска сделал ринопластику. Как сообщает Super, у Кадони начались проблемы с дыханием, что стало причиной его обращения к пластическому хирургу.
На 4 недели ведущий "Дома-2" Влад Кадони @domkadoni пропал из эфиров. Его исчезновение как раз совпало с кадровыми изменениями на проекте, и поклонники шоу решили, что строить любовь участники теперь будут без Кадони. SUPER выяснил, что на самом деле Кадони решал проблемы с дыханием на операционном столе. Как вам новый нос Влада? Видны изменения?
Отмечается, что "пропажа" Кадони совпала с кадровыми перестановками в телепроекте. Фанаты шоу в соцсетях предположили, что его уволили. Однако, по словам самого Влада, он никуда не ушёл из "Дома-2" и всё это время находился в заслуженном отпуске.
— Хорошая новость: я вернулся на работу, счастлив до одури. Сегодня третий день уже. В следующую среду уже в эфире, — написал ведущий на своей странице в Instagram.
В эфире Кадони уже появится с исправленным носом, благодаря ринопластике у него пропала небольшая горбинка. Операцию по изменению носовой перегородки провёл пластический хирург Артём Рыбакин.
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