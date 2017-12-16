Влад Кадони пропал из эфира "Дома-2", чтобы лечь под нож хирурга

За всё то время, что телеведущий находился в отпуске, фанаты реалити-шоу успели предположить, что его уволили с проекта.

Ведущий реалити-шоу "Дом-2" Влад Кадони во время своего отпуска сделал ринопластику. Как сообщает Super, у Кадони начались проблемы с дыханием, что стало причиной его обращения к пластическому хирургу.

Отмечается, что "пропажа" Кадони совпала с кадровыми перестановками в телепроекте. Фанаты шоу в соцсетях предположили, что его уволили. Однако, по словам самого Влада, он никуда не ушёл из "Дома-2" и всё это время находился в заслуженном отпуске.

— Хорошая новость: я вернулся на работу, счастлив до одури. Сегодня третий день уже. В следующую среду уже в эфире, — написал ведущий на своей странице в Instagram.

В эфире Кадони уже появится с исправленным носом, благодаря ринопластике у него пропала небольшая горбинка. Операцию по изменению носовой перегородки провёл пластический хирург Артём Рыбакин.