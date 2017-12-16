Ревнивый американец поджёг стриптиз-клуб, чтобы там не танцевала его девушка

Молодой человек, который таким образом хотел вынудить любимую отказаться от профессии стриптизёрши, заплатил штраф в размере 10 тысяч долларов.

Житель города Ханглингтон в Западной Вирджинии Крио Бишоп был задержан полицией за поджог здания стриптиз-клуба, в котором трудилась его подруга. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Парень пытался отговорить её от такой работы, которую он считал непрестижной, но у него ничего не выходило. Тогда Бишоп решился на крайние меры: пробравшись ночью к стриптиз-клубу, он подпалил здание. Охрана и посетители вовремя заметили возгорание, поэтому пожар не принёс серьёзных последствий и никто не пострадал. Вызванные на место происшествия полицейские настигли ревнивца и задержали его.

Владелец клуба признался, что подруга Бишопа зарабатывала здесь на жизнь на протяжении шести месяцев. Босс охарактеризовал её как "спокойную и приятную" девушку, но сказал, что теперь вынужден с ней расстаться.

— Мне трудно принимать такое решение. Но я должен защищать свой бизнес. Вдруг её бойфренд вернётся и попытается повторить это, — заявил хозяин клуба.

Что касается молодого ревнивца, за попытку поджога здания Крио Бишоп был оштрафован на десять тысяч долларов.