Экс-посол США в РФ раскритиковал Трампа за звонок Путину

Больше всего Майкла Макфола возмутила благодарность Трампа за то, что президент России положительно оценил темп роста американской экономики.

Бывший посол США в России Майкл Макфол подверг критике американского президента Дональда Трампа за телефонный диалог с главой РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает телеканал MSNBC.

По словам экс-посла, он был очень удивлён, что разговор состоялся по инициативе американской стороны и что советники президента дали Трампу совершить этот звонок. Макфол считает, что звонок Трампа не отвечал национальным интересам страны.

Кроме того, бывшего дипломата возмутило, что американский лидер поблагодарил Путина за его положительные высказывания о росте экономики США.

Напомним, 15 декабря состоялись телефонные переговоры Дональда Трампа и Владимира Путина. Главы государств затронули вопросы развития двусторонних отношений, однако главной темой разговора стала ситуация на Корейском полуострове.