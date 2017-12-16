При подготовке сил ЦВО используют опыт боевых действий в Сирии

Командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин отметил, что командиры рот и батарей проведут как минимум 90 процентов времени на полигонах.

Командующий войсками ЦВО генерал-лейтенант Александр Лапин заявил о намерении использовать опыт боевых действий в Сирии при подготовке российских подразделений в 2018 году.

Во время выступления на заседании военного совета в Чебаркуле Челябинской области Лапин отметил, что сирийский опыт будет "максимально использован в боевой и оперативной подготовке войск и органов военного управления округа, включая практические наработки по всем видам обеспечения. Также командующий подчеркнул, что в 2018 году командиры рот и батарей как минимум 90% служебного времени проведут на занятиях на полигонах.

Среди важных задач, которые поставлены перед военнослужащими и командованием в новом учебном году, Лапин назвал совершенствование применения разведывательно-ударных комплексов в составе подразделений ракетных войск и артиллерии, авиации и средств разведки.