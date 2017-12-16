Под Уссурийском найдены тела трёх охотников в прицепе автомобиля

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Под Уссурийском найдены тела трёх охотников в прицепе автомобиля

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Фото: © РИА Новости/Алексей Куденко

По предварительным данным, причиной смерти мужчин могло стать отравление угарным газом.

Тела трёх охотников были найдены в лесу вблизи села Яконовка Уссурийского городского округа. Как сообщает местный портал UssurMedia, по данным правоохранительных органов, мужчины находились в прицепе автомобиля.

Предварительной причиной смерти названо отравление угарным газом. Как предполагают следователи, мужчины задохнулись во сне из-за работы печки, которая находилась в прицепе.

В настоящее время идёт установление всех обстоятельств происшествия. Погибшими оказались житель Владивостока и охотники из города Артёма.

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