Под Уссурийском найдены тела трёх охотников в прицепе автомобиля

Тела трёх охотников были найдены в лесу вблизи села Яконовка Уссурийского городского округа. Как сообщает местный портал UssurMedia, по данным правоохранительных органов, мужчины находились в прицепе автомобиля.
Предварительной причиной смерти названо отравление угарным газом. Как предполагают следователи, мужчины задохнулись во сне из-за работы печки, которая находилась в прицепе.
В настоящее время идёт установление всех обстоятельств происшествия. Погибшими оказались житель Владивостока и охотники из города Артёма.
- Популярные
- По времени