Кадыров рассказал подробности спасения двух российских детей в Сирии

По словам чеченского лидера, операция продолжалась около двух месяцев и была сопряжена со многими сложностями.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал подробности операции по поиску и возвращению российских детей из Сирии. На борту самолёта, прилетевшего из Стамбула в Грозный, было два ребёнка — десятилетний Ислам и восьмилетняя Танзила. Как уточнил Кадыров, в охваченной войной Сирии дети оказались из-за преступного и безрассудного решения их отца, который вступил в террористическую группировку ИГИЛ*. Информацию об этом глава Чечни разместил на своей странице в "Инстаграме".

— По моему поручению операцией по спасению Ислама и Танзилы руководил дорогой брат, начальник УМВД РФ по городу Грозному Хасмагомед Кадыров. Она была сопряжена со многими сложностями и продолжалась около двух месяцев. По воле Аллаха наши усилия увенчались успехом — дети возвращены на Родину. И теперь они в полной безопасности! — написал Кадыров.

Как добавил глава Чечни, работа по возвращению невинных соотечественников, оказавшихся в беде в Сирии и Ираке, будет продолжаться пока не будут спасены все россияне.

— Нам уже удалось вывезти из горячих точек около 100 человек. И это огромный успех! Я благодарен президенту РФ, Верховному главнокомандующему Владимиру Путину, по инициативе и под руководством которого мы выполняем эту работу, а также всем, кто был задействован в возвращении наших сограждан, — подытожил Кадыров.

* Деятельность организации запрещена в РФ решением Верховного суда.