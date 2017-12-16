Водителей обяжут надевать защитные жилеты при остановке за городом

За шесть месяцев 2017 года произошло 66 ДТП с участием водителей, которые находились на дороге без курток с полосами из световозвращающего материала.

Правительство РФ внесло в ПДД пункт, согласно которому водители после вынужденной остановки вне населённого пункта должны надевать спецжилеты. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте кабмина.

— Водитель при вынужденной остановке транспортного средства или ДТП вне населенных пунктов при покидании транспортного средства обязан находиться на проезжей части или обочине в темное время суток либо в условиях ограниченной видимости в куртке, жилете или жилете-накидке с полосами световозвращающего материала, — говорится в документе.

Отмечается, что правило, по которому водители обозначены защитными жилетами, уже давно действует во многих странах Европы.

Всего за шесть месяцев 2017 года в России в тёмное время суток зарегистрировано более 7,5 тысячи наездов на пешеходов. В ДТП погиб 1321 человек, 6537 человек получили ранения. Также сообщается, что за шесть месяцев 2017 года произошло 66 дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, которые не были обозначены жилетами на дороге.