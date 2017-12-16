Глава Пентагона пообещал разобраться с инцидентом с Су-35 и F-22 в Сирии

Ранее в Минобороны России опровергли сообщения зарубежных СМИ о перехвате американскими истребителями F-22 двух российских штурмовиков Су-25.

Министр обороны США Джеймс Мэттис пообещал разобраться с инцидентами, во время которых военные воздушные суда допускали сближение в небе над Сирией.

— Мы с этим разберемся. Но на данный момент я не могу вам сказать, идёт ли речь о неосмотрительном пилотировании, раздражительном пилоте или о людях, которые пытаются сделать что-то очень неблагоразумное, — заявил он.

Джеймс Мэттис подчеркнул, что канал по предотвращению спорных ситуаций в небе над Сирией никогда не прекращал работать.

Ранее представители Минобороны России отвергли сообщения СМИ о якобы перехвате истребителями F-22 двух штурмовиков Су-25 над Сирией. Как отмечалось, инцидент, который произошёл 13 декабря, завершился после появления истребителя Су-35С ВКС России. F-22, в свою очередь, удалился.