Группа The Prodigy в марте 2018 года приедет в Россию с туром

Первый концерт состоится в Челябинске 9 марта, 11 марта музыканты выступят в Казани.

Известная группа The Prodigy в марте 2018 года стартует с туром по российским городам, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Челябинск, Ростов-на-Дону и Казань.

— В Россию музыканты обещают привезти как совсем свежие треки, так и бронебойные нетленки: Voodoo People, Smack My Bitch Up и Firestarter, — отметили организаторы.

Первое выступление состоится в Челябинске 9 марта, 11 марта музыканты выступят в Казани, а 14 марта они будут в Ростове-на-Дону. В столице пройдёт два концерта — 16 и 17 марта. Тур завершится в Санкт-Петербурге 18 марта.

Как ранее сообщал Лайф, первый в истории тур The Prodigy по российским городам состоялся осенью 2016 года. Британцы выступали в Новосибирске, Екатеринбурге, Самаре, Нижнем Новгороде и других российских городах.