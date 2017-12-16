Новогоднюю подсветку включили в Москве

Жители и гости столицы увидят световые шары и тоннели, а также музыкальные шкатулки, маски и веера.

Мэр Москвы Сергей Собянин написал в своём микроблоге в "Твиттере", что в городе включили новогоднюю подсветку. Он пригласил жителей и гостей города оценить её.

Сегодня вечером по всей Москве включили праздничную подсветку. Погуляйте по городу, посмотрите, как мы украсили его к одному из лучших праздников в году. До 31 декабря осталось чуть больше двух недель, пора создавать новогоднее настроение. Надеюсь, вам понравится! — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 15 декабря 2017 г.

Отметим, что украшено порядка 1800 объектов, среди которых здания, мосты, эстакады и памятники. К праздникам в столице установили порядка 4000 светящихся арт-объектов: тоннели и навесы из гирлянд, арки и многое другое.

В центре Москвы появились музыкальные шкатулки, маски, веера и канделябры. На Тверской, Манежной, Пушкинской площадях и площади Революции, в Камергерском и Газетном переулках установили световые арки, которые напоминают архитектуру Большого и Малого театров. Также гирляндами и шарами украшено более 260 елей.