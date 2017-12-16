Бывшая жена Гуфа оскорбила российских звёзд в своей новой песне Boeing

Айза Анохина уже радовала фанатов своими композициями, но зачастую они касались её экс-супруга Алексея Долматова.

Айза Анохина выпустила песню Boeing, где есть такие слова: "Я знаю об Инессе, я знаю о Диане, товар на экспорт, если нужно шлюху в Абу-Даби". Речь в композиции идёт в том числе о российской блогерше Мелисон, сообщает Super.

Публикация от SUPER (@super.ru) Дек 15 2017 в 8:20 PST

Реакция не заставила себя долго ждать. Диана Мелисон опубликовала у себя в "Инстаграме" пост, где заявила, что в таком возрасте надо быть мамой своих детей, тогда как оппонентка пытается быть "мамой рэпа".

— Как приятно, что ты думаешь обо мне и даже находишь время писать стихи о нас. Мне казалось, в твоём возрасте надо быть в первую очередь мамой своих детей, а ты всё пытаешься быть мамой репа. Видимо, за три года, что мы не общаемся, ты сильно соскучилась. На самом деле все понимают, что тебе очень нужна порция свежего хайпа, и я "по старой дружбе", конечно же, тебе в этом помогу, — написала она.

Публикация от Diana Melison (@di_melison) Дек 15 2017 в 2:08 PST

Впрочем, Айза не осталась в долгу. Она заявила, что "Боинг" прилетел по адресу. И сказала, что "завтра снова станет скучной мамкой".

— Как же тяжело быть рэпером. Пожалуй, завтра снова стану скучной мамкой. Если меня спросят, что я умею делать лучше всего, отвечу сразу. Ворошить осиные гнёзда. Действительно, мне что, спокойно не живётся? Но из песни слов не выкинешь, поэтому "Боинг" прилетел по адресу. Люблю вас, самые адекватные, — написала она на своей странице в "Инстаграме".

Публикация от A I Z A A N O H I N A (@aizalovesam) Дек 15 2017 в 2:28 PST

Ранее Айза выпустила видеоклип, который посвятила Гуфу. В скандальном ролике, который взорвал тренды российского YouTube, она ответила на оскорбления от бывшего мужа в соцсетях.