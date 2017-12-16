Минобороны РФ: США готовят боевиков ИГИЛ для борьбы с армией Сирии

Как отмечается, новые вооружённые формирования планируется перебросить на юг страны.

Американские инструкторы подготавливают в тренировочном центре у лагеря беженцев в Сирии новые вооружённые формирования, которые называют "Новой сирийской армией". Как заявили в российском Центре примирения враждующих сторон в Сирии со ссылкой на вернувшихся беженцев, эти формирования после курса подготовки планируют перебросить на юг Сирии для борьбы с правительственными войсками.

— Несмотря на заявления американской стороны о безусловной приверженности уничтожению террористической группировки ИГИЛ*, международная коалиция продолжает взаимодействовать с остатками террористов в Сирии, — отмечается в сообщении.

Как сообщили представители центра, уже более шести месяцев коалиция использует для подготовки террористов лагерь беженцев, который находится в районе 20 километров к северо-востоку от города Джиср-эш-Шаддади, что в провинции Эль-Хасека. По предварительной информации, в нём порядка 750 боевиков.

— На сегодняшний день в районе лагеря беженцев сосредоточено уже порядка 750 боевиков, прибывших из Ракки, Дейр-эз-Зора, Бу-Кемаля и восточных территорий Евфрата, — отмечается в сообщении.

* Организация запрещена в РФ по решению Верховного суда.