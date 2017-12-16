Два человека погибли и пятеро пострадали в крупной аварии в Иркутской области

Согласно предварительной информации, столкнулись легковушка и грузовик. Скончался один из водителей и пассажир легковушки.

На дороге Тулун — Братск в Иркутской области столкнулись автомобиль "Митсубиси-Кольт" и грузовик "Мазда-Титан". Как сообщили представители регионального ГУ МВД, от полученных травм скончался 59-летний водитель "Митсубиси".

В салоне легковушки было трое подростков — 13, 16 и 17 лет. С тяжёлыми травмами их госпитализировали в медучреждения Тулуна. В больнице скончался 16-летний пассажир.

— По предварительной информации, они следовали из села Бурхун в Братск. Также известно о троих пострадавших гражданах, которые на момент столкновения находились в "мазде", в том числе и водитель, — отмечается в сообщении.

Правоохранители проводят проверку. Обстоятельства происшествия устанавливаются.