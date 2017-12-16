В Норвегии кот пережил 40-минутную стирку

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В Норвегии кот пережил 40-минутную стирку

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Отмечается, что сейчас с питомцем всё в порядке, но только теперь он стал больше бояться воды.

В Норвегии кот по кличке Зеро пережил сорок минут в стиральной машине при температуре 30 градусов в режиме для шерсти, сообщает NRK.

​— Он промок насквозь, выглядел абсолютно скукоженным и более худым, чем обычно. Он с трудом ориентировался в пространстве, и его начало тошнить — рассказал 14-летний Йоаким, который обнаружил животное по окончании стирки.

По данным издания, коту удалось незаметно пробраться в барабан, когда его хозяин открыл стиральную машину, чтобы вытащить из неё часть одежды.

Отмечается, что после случившегося животное отнесли в ветеринарную клинику, где ему поставили капельницу. Через два дня его вернули в семью, сказав, что с ним будет всё в порядке. Сейчас Зеро такой же игривый, как и раньше, но стал ещё больше бояться воды.

По словам ветеринара Вибеке Рутвельт, такой случай в её практике в первый раз. А хозяин животного назвал чудесное "выживание" своего кота подарком на Рождество и призвал другие семьи быть более внимательными к питомцам.

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