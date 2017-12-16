В Киеве из-за угроз отменили выставку о женском оргазме

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В Киеве из-за угроз отменили выставку о женском оргазме

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Запланированная в Киеве на субботу, 16 декабря, выставка "Искусство женского оргазма" отменена. Как рассказали организаторы, из-за серьёзных угроз. Об этом сообщают местные СМИ.

— Мы с большой радостью ожидали вас на открытии выставки "Искусство женского оргазма", но, к величайшему сожалению, нам пришлось принять сложное решение и отменить семидневную выставку из-за ряда серьёзных угроз насилия, — отметили организаторы.

От кого и какие именно угрозы поступали, не сообщается.

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