В Киеве из-за угроз отменили выставку о женском оргазме

Запланированная в Киеве на субботу, 16 декабря, выставка "Искусство женского оргазма" отменена. Как рассказали организаторы, из-за серьёзных угроз. Об этом сообщают местные СМИ.

— Мы с большой радостью ожидали вас на открытии выставки "Искусство женского оргазма", но, к величайшему сожалению, нам пришлось принять сложное решение и отменить семидневную выставку из-за ряда серьёзных угроз насилия, — отметили организаторы.

От кого и какие именно угрозы поступали, не сообщается.