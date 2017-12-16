На нескольких улицах в ЦАО с 17 декабря будет ограничено движение

Изменения коснутся участков Семёновской набережной в районе Гольяновской улицы и пересечения с ней.

На нескольких улицах в Центральном автономном округе будет ограничено движение в связи с продлением строительства северо-восточного участка Третьего пересадочного контура метро. Сообщение ЦОДД об этом появилось на сайте мэра и Правительства Москвы.

С 17 декабря по 1 марта и с 20 марта по 15 июля 2018 года будет ограничено движение на Семёновской набережной от дома № 1, строение 2, до улицы Гольяновской, а также на пересечении с Гольяновской улицей и в районе дома № 2/1, строение 1. Ограничение движения распространится на одну полосу на всех участках.