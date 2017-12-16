Путин поздравил Назарбаева с Днём независимости Казахстана

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Путин поздравил Назарбаева с Днём независимости Казахстана

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Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

Российский лидер отметил успехи, достигнутые Казахстаном в экономической, социальной и научно-технической областях.

Президент России Владимир Путин направил телеграмму главе Казахстана Нурсултану Назарбаеву, поздравив с Днём независимости. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

— Глава Российского государства отметил успехи, достигнутые Казахстаном в экономической, социальной и научно-технической областях, высокий авторитет страны на мировой арене и её весомый вклад в решение актуальных международных проблем, — отмечается в сообщении.

Владимир Путин высоко оценил успешное развитие российско-казахстанских отношений, которые основаны на добрых традициях дружбы, добрососедства и взаимного уважения.

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