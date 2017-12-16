ЦОДД продолжит сужение полос на московских дорогах в 2018 году

Этот метод очень эффективен в плане затрат, так как нужно лишь обновлять разметку.

Сужение полос на московских дорогах для увеличения их количества продолжится в 2018 году, сообщил руководитель Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Вадим Юрьев.

— Например, в этом году мы видим Каширское, Алтуфьевское шоссе, всё перечислять не буду, Большую Тульскую улицу, где совершенно небольшими методами переразметки буквально по несколько десятков метров нам удалось решить какие-то серьёзные, накопленные проблемы, — сказал Юрьев.

По его словам, сужение полос — очень эффективный в плане затрат метод, так как для этого необходимо лишь обновлять разметку, что и без того делается в столице каждый год.

Ранее Лайф сообщал, что на нескольких улицах в ЦАО с 17 декабря будет ограничено движение.