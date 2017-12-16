Тиллерсон назвал условие проведения переговоров США с КНДР

По словам госсекретаря США, место за столом переговоров Пхеньяну ещё предстоит заслужить.

Вашингтон не примет предварительных условий для начала переговоров с КНДР. Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон. По его словам, Пхеньян должен заработать своё место за столом переговоров. Об этом сообщают местные СМИ.

— Должно быть достигнуто постоянное прекращение угрожающего поведения Северной Кореи, прежде чем можно будет начать переговоры. Кампания по давлению на КНДР должна и будет продолжена, — заявил он.

Ракетная и ядерная программы Северной Кореи представляют прямую угрозу для стран, заявил госсекретарь США.