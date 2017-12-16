В ЦБ рассказали о причинах санации Промсвязьбанка

Также стало известно, что на поддержание ликвидности кредитной организации будет выделено 100–200 млрд рублей.

Кредитование собственников, некачественный капитал и избыточная санационная нагрузка стали причинами реорганизации одного из крупнейших российских банков, заявил журналистам зампред Центробанка Василий Поздышев.

— Начиная ещё с предыдущего кризиса 2008 года и завершая кризисом 2014 года, большой объём рыночных кредитов, которые были выданы независимым от банка и собственников компаниям, стал проблемой, — сказал Поздышев.

Он также отметил, что банк забирал на свой баланс или на баланс организаций, которые принадлежат собственникам, проблемные предприятия и стройки заёмщиков.

В связи с этим, по оценкам ЦБ, объём докапитализации Промсвязьбанка составит примерно в 100–200 млрд рублей.

— Нижняя граница, я бы сказал, 100 млрд рублей, но это оптимистичный сценарий. Наиболее реалистичный сценарий — 200 млрд рублей. Возможно, временная администрация найдет что-то ещё, это предварительные оценки, — сказал зампред Банка России.

По его словам, мероприятия по оценке финансового положения и докапитализации Промсвязьбанка завершатся в ближайшие три месяца.

Накануне совладельцы "Промсвязьбанка" Дмитрий и Алексей Ананьевы заявили, что санация кредитного учреждения стала следствием решения регулятора о доначислении резервов, которое было принято по итогам длительной ревизии активов.

Ранее, как сообщал Лайф, функции временной администрации по управлению банком возложили на управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора. Кредитное учреждение продолжает работу в обычном режиме.