В Кабардино-Балкарии отменили режим КТО после ликвидации боевика

В Урванском районе Кабардино-Балкарии снят режим контртеррористической операции после ликвидации боевика.

— В связи с отсутствием угроз жизни, здоровью, имуществу и иным охраняемым законом интересам людей начальником УФСБ РФ по КБР принято решение о снятии режима КТО с 09:20 мск субботы, — цитирует РИА "Новости" сообщение оперативного штаба в регионе.

Ранее Лайф сообщал, что рядом с селением Урвань неизвестные открыли огонь по полицейским, когда те остановили их автомобиль. Завязалась перестрелка. Нападавший был уничтожен.