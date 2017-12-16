В Кабардино-Балкарии отменили режим КТО после ликвидации боевика

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В Кабардино-Балкарии отменили режим КТО после ликвидации боевика

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Фото: ©РИА Новости/Денис Абрамов

В Урванском районе Кабардино-Балкарии снят режим контртеррористической операции после ликвидации боевика.

— В связи с отсутствием угроз жизни, здоровью, имуществу и иным охраняемым законом интересам людей начальником УФСБ РФ по КБР принято решение о снятии режима КТО с 09:20 мск субботы, — цитирует РИА "Новости" сообщение оперативного штаба в регионе.

Ранее Лайф сообщал, что рядом с селением Урвань неизвестные открыли огонь по полицейским, когда те остановили их автомобиль. Завязалась перестрелка. Нападавший был уничтожен.

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