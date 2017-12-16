Водителям Москвы посоветовали пересесть на общественный транспорт из-за непогоды

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Водителям Москвы посоветовали пересесть на общественный транспорт из-за непогоды

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Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

Водителям в Москве рекомендуют пересесть на общественный транспорт из-за непогоды, сообщили в информационном центре транспортного комплекса города в субботу.

Ранее сотрудники МЧС предупредили жителей и гостей столицы, что в выходные на дорогах может образоваться гололедица. Прогнозировали дождь и ветер с порывами 13–18 метров в секунду.

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