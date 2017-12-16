Водителям Москвы посоветовали пересесть на общественный транспорт из-за непогоды

Водителям в Москве рекомендуют пересесть на общественный транспорт из-за непогоды, сообщили в информационном центре транспортного комплекса города в субботу.
По информации МЧС 16 и 17 декабря прогнозируются ухудшение погодных условий. Рекомендуем водителям по возможности отказаться от поездок на личных автомобилях и воспользоваться городским транспортом. Транспортный комплекс Москвы работает в штатном режиме #Москва— Московский транспорт (@DtRoad) 16 декабря 2017 г.
Ранее сотрудники МЧС предупредили жителей и гостей столицы, что в выходные на дорогах может образоваться гололедица. Прогнозировали дождь и ветер с порывами 13–18 метров в секунду.
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