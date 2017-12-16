Появилось видео, как активист SERB обливает полотна мочой на выставке Стёрджеса

Ранее сообщалось, что 47-летнего украинца Александра Петрунько арестовали на восемь суток.

Опубликовано видео с выставки "Джок Стёрджес. Без смущения 2.0" в Москве, где украинский активист движения SERB Александр Петрунько облил полотна мочой. Как сообщает телеграм-канал Mash, мужчина и две его напарницы специально переоделись, чтобы их не узнали.

Ранее Лайф сообщал, что Замоскворецкий суд Москвы арестовал на восемь суток Петрунько, который облил фотографии. Инцидент произошёл 8 декабря.

Напомним, скандал вокруг проекта "Без смущения" начался в 2016 году, после того как активисты заявили, что фото голых девушек можно расценить как порноматериалы. Детский омбудсмен Анна Кузнецова тогда обратилась в прокуратуру с целью проверить выставку.