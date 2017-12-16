Центробанк дал уточнённый прогноз по инфляции на 2017 год

Ожидается, что по мере окончания действия временных факторов инфляция в течение года будет увеличиваться и, вероятно, достигнет 4%.

Инфляция в России по итогам 2017 года составит 2,4–2,6%, говорится в докладе Банка России о денежно-кредитной политике.

Отмечается, что такому невысокому уровню инфляционного давления в экономике помимо временных факторов способствовало также сохранение умеренной потребительской и кредитной активности и продолжившееся снижение инфляционных ожиданий.

Также в документе сказано, что по мере исчерпания действия временных факторов инфляция, как ожидается, будет увеличиваться, приближаясь к уровню 4%. Вместе с тем есть риски, что она может отклониться от прогноза как вверх, так и вниз.

Отметим, что ранее президент РФ Владимир Путин заявлял о достижении рекордно низкого уровня инфляции за всю новейшую историю страны.

В ноябре глава Минэкономразвития сообщал, что годовая инфляция в России замедлилась до 2,4–2,5%. При этом долгосрочный таргет Центробанка по инфляции составил около 4%.