Медведев поручил выделить 3,9 млрд рублей на создание коллайдера в Дубне

Это позволит обеспечить в России экспериментальную базу мирового уровня для проведения фундаментальных исследований.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Министерству образования и науки в 2017 году частично уплатить взнос в Объединённый институт ядерных исследований в Дубне в размере 3,9 миллиарда рублей на создание и эксплуатацию комплекса сверхпроводящих колец на встречных пучках тяжёлых ионов NICA (Nuclotron-based Ion Collider Faсility), сообщается на сайте правительства.

— Это позволит обеспечить создание на территории России экспериментальной базы мирового уровня для проведения на ней фундаментальных исследований по ряду важнейших направлений современной физики, — говорится в сообщении.

NICA — коллайдер протонов и тяжёлых ионов, который строится с 2016 года на базе Лаборатории физики высоких энергий (ЛФВЭ) им. В. И. Векслера и А. М. Балдина Объединённого института ядерных исследований (ОИЯИ) в Дубне Московской области. Запуск в полную силу запланирован на 2023 год, а тест с неполной интенсивностью может состояться уже в 2019 году.