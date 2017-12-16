Возбуждено уголовное дело после перестрелки в Кабардино-Балкарии

15 декабря 2017 года правоохранители остановили автомобиль, из которого затем была открыта стрельба.

СУ СКР по Кабардино-Балкарской Республике возбудило уголовное дело по фактам посягательства на жизнь правоохранителей и незаконного хранения оружия (ст. 317 и ст. 222 ч. 1 УК РФ).

— Сотрудниками правоохранительных органов на окраине селения Урвань неподалёку от автодрома была остановлена автомашина под управлением жителя селения Нартан 1988 года рождения. Остановив автомобиль, подозреваемый открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов из имевшегося при себе пистолета калибра 9 мм. Ответным огнём нападавший был уничтожен, — говорится в сообщении.

На данный момент режим контртеррористической операции в регионе снят.