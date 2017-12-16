Медведев поздравил композитора Родиона Щедрина с 85-летием

Глава правительства отметил, что в каждом сочинении автора заключены искренность, русская душа, экспрессия и очарование.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил композитора, пианиста, педагога Родиона Щедрина с 85-летием. Текст телеграммы размещён на сайте правительства.

— Ваши произведения стали настоящими шедеврами. Они звучат в исполнении известных музыкантов и коллективов, украшают лучшие оперные сцены, фестивали, концерты. Ваша великая музыка для великой Майи Плисецкой — это ещё и история любви композитора и балерины, — говорится в поздравительной телеграмме.

Медведев отметил, Щедрин обладает уникальной способностью работать в самых разных жанрах, редким даром и смелостью фантазии. По словам премьера, именно эти качества композитора и воплотились в замечательные оперы, симфонии и хоровые произведения.

Родион Щедрин — автор семи опер, в числе которых "Боярыня Морозова" и "Мёртвые души", пяти балетов, самые известные из которых — "Анна Каренина" и "Конёк-Горбунок" и трёх симфоний для симфонического оркестра.