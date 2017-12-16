"Богатые русские детки" устроили дрифт у Исаакиевского собора

Любители экстремального вождения выложили в Сеть видео с квадрокоптера, сопроводив его самоуверенным комментарием.

На странице richrussiankids в "Инстаграме" был опубликован ролик, на котором можно увидеть, как автомобиль дрифтует в самом центре Санкт-Петербурга — около Исаакиевского собора.

— Ну давайте, напишите в прессе, выпишите мне штраф! — заявил автор видео.

Под видео пользователи оставляют свои комментарии — как одобрительные, так и осуждающие.

— Какой тебе штраф? Тебя пожизненно надо прав лишить. И в колонию на полгодика, — пишет один из комментаторов.

Ранее Лайф показывал видео, как питерские гонщики устроили "токийский дрифт" на Невском проспекте.