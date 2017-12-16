Стали известны имена полуфиналистов шоу "Голос-6"

Виктория Олизе и Тимофей Копылов вышли в полуфинал проекта "Голос-6", при этом кемеровчанин Давид Тодуа покинул шоу, сообщает "Дни.ру".
По данным издания, члены жюри отдали Давиду Тодуа лишь 20% голосов, признав лучшим и отдав 50% голосов — Тимофею Копылову и 30% Виктории Олизе.
В телезрительском голосовании Тодуа занял второе место, получив 22% голосов, при этом за Тимофея Копылова проголосовало 60%.
Отмечается, что после выступления, не принёсшего путёвку в полуфинал, Тодуа был расстроен, но нашёл в себе силы поблагодарить близких за поддержку. В свей прощальной речи артист отметил, что не обижается на жюри за принятое решение.
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