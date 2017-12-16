Завершается голосование по выбору названия для моста через Керченский пролив

Пользователи в течение месяца предлагали свои варианты названия, среди которых Крымский мост, Керченский, Тузлинский и другие.

Онлайн-голосование по выбору названия для моста через Керченский пролив завершится 16 декабря. На данный момент с отрывом лидирует Крымский мост. Голосование будет закрыто в 00:00.

Встречаются также названия Керченский, Тузлинский, Мост дружбы или Мост воссоединения. Также пользователи предлагали названия "Дорога домой", Наш мост, Мост единства, Мост надежды, Мост независимости, Родина, Большой Крымский мост, мост "Мирный".

Протяжённость моста составит 19 километров. Запуск автомобильного движения состоится уже в 2018 году.