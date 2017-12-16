BMW построит в Чехии полигон для тестирования электрокаров и беспилотников

Трасса будет расположена на площади в 500 гектаров неподалёку от города Карловы Вары.

BMW выделит 100 миллионов евро на строительство тест-полигона в Чехии, где будут испытывать электрокары и машины с системами автоуправления, сообщает пресс-служба автокомпании.

Полигон будет построен на площади в 500 гектаров неподалёку от Карловых Вар, соответственно, новая тест-площадка будет располагаться всего в двух с половиной часах от штаб-квартиры BMW в Мюнхене.

В пресс-службе также отмечается, что нынешние тест-трассы BMW вблизи Мюнхена, а также во Франции и Швеции уже не отвечают требованиям для испытаний электрических и беспилотных автомобилей.

Ранее Лайф показывал видео тест-драйва автомобилей BMW Active Tourer в каршеринге YouDrive.