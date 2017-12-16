В квартире на севере Москвы обнаружили мумию женщины и таинственную записку

Правоохранители обнаружили в московской квартире на улице Зеленоградской мумифицированное тело женщины, передаёт МК.

По информации издания, Вероника жила одна и трудилась провизором в аптеке. В апреле 2015 года она исчезла, но соседи не стали бить тревогу. Лишь спустя два года, когда в запертой квартире потёк холодильник, они вызвали полицию, чтобы вскрыть дверь.

Стражи порядка внутри нашли мёртвой хозяйку квартиры и записку, в которой погибшая винила во всём своего работодателя — директора аптеки.