Пушков предложил Украине платить взносы в Совет Европы

Читайте также

Пушков предложил Украине платить взносы в Совет Европы

21

Алексей Пушков. Фото: ©РИА Новости/Илья Питалев

Сенатор отметил, что все 20 стран, выступившие против возвращения России в ПАСЕ, должны теперь выплачивать её долю финансового вклада в СЕ.

Сенатор Алексей Пушков заявил, что Украина должна платить взнос в Совет Европы, который находится сейчас в фазе острого кризиса.

— Из-за ПАСЕ Совет Европы вступил в фазу острого кризиса. Вслед за Россией Турция уведомила СЕ о сокращении взноса. Пусть теперь платит Украина, — написал российский сенатор в своём "твиттере".

Также он заявлял в своём микроблоге, что 20 стран, выступившие против возвращения России в ПАСЕ, должны выплачивать её долю вклада в Совет Европы.

Напомним, ранее Украина пригрозила ПАСЕ выходом в случае возвращения туда России. Перед этим глава Совета Европы Турбьёрн Ягланд заявил, что организация рассматривает вопрос снятия антироссийских санкций, чтобы не допустить выхода РФ из СЕ. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении делегации России в её правах, однако оба раза санкции оставались в силе.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×