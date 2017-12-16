Пушков предложил Украине платить взносы в Совет Европы

Сенатор отметил, что все 20 стран, выступившие против возвращения России в ПАСЕ, должны теперь выплачивать её долю финансового вклада в СЕ.

Сенатор Алексей Пушков заявил, что Украина должна платить взнос в Совет Европы, который находится сейчас в фазе острого кризиса.

Из-за ПАСЕ Совет Европы вступил в фазу острого кризиса.Вслед за Россией Турция уведомила СЕ о сокращении взноса. Пусть теперь платит Украина — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 16 декабря 2017 г.

— Из-за ПАСЕ Совет Европы вступил в фазу острого кризиса. Вслед за Россией Турция уведомила СЕ о сокращении взноса. Пусть теперь платит Украина, — написал российский сенатор в своём "твиттере".

20 стран, к-ые выступили пр. возвращения России в ПАСЕ, должны отныне выплачивать ее долю финансового вклада в СЕ. За истерику надо платить. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 15 декабря 2017 г.

Также он заявлял в своём микроблоге, что 20 стран, выступившие против возвращения России в ПАСЕ, должны выплачивать её долю вклада в Совет Европы.

Напомним, ранее Украина пригрозила ПАСЕ выходом в случае возвращения туда России. Перед этим глава Совета Европы Турбьёрн Ягланд заявил, что организация рассматривает вопрос снятия антироссийских санкций, чтобы не допустить выхода РФ из СЕ. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении делегации России в её правах, однако оба раза санкции оставались в силе.