МЧС взяли больше 6 тысяч проб воздуха в Москве после жалоб на вонь

Так, согласно одной из проверок, в районе Балашиха-Речная уровень сероводорода превысил норму в 3,4 раза.

После жалоб на запах сероводорода в Москве и Московской области с 8 декабря специалисты провели свыше шести тысяч исследований проб воздуха, сообщил представитель МЧС России.

— В период с 8 декабря проведено более шести тысяч исследований в 145 точках Москвы и в 37 точках Московской области, — сказал сотрудник службы в комментарии РИА "Новости".

Он отметил, что проверяются все потенциально опасные объекты, которые могут загрязнять воздух, в том числе мусоросжигательные заводы, очистные сооружения, полигоны и свалки мусора.

Так, согласно одной из проверок, за прошедшие сутки на посту Балашиха-Речная зафиксировали разовые превышения содержания сероводорода в атмосферном воздухе в 3,4 раза.

Ранее стало известно, что уровень сероводорода в Москве превысил норму в три раза.

Напомним, что о неприятном запахе в столице и области сообщалось 8 декабря. Накануне ситуация повторилась. Ранее Лайф сообщал о возможных причинах возникновения.