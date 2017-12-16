Жестокое задержание 93-летней бабушки-инвалида полицией попало на видео

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Жестокое задержание 93-летней бабушки-инвалида полицией попало на видео

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Фото: © liveleak.com

Женщину выгнали из общежития за несколько суток до её дня рождения, хотя она умоляла сжалиться.

Хуанита Фитцджеральд была выселена из общежития в городе Юстис, штат Флорида, 12 декабря — за несколько дней до её 94-летия. Старушка задолжала по аренде. Как сообщается на liveleak, женщина отказывалась уезжать из дома, где провела восемь лет. На место вызвали полицию.

— Вы сможете меня вывести отсюда только силой. Добровольно я никуда не пойду, — заявила бабушка полицейским.

Полиция попыталась избежать ареста, предложив помощь от нескольких агентств. Но женщина наотрез отказалась. Тогда её арестовали, а позже передали воспитателю.

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