Украинские силовики обстреляли детскую больницу в Донецке

По данным СЦКК, за последние сутки по населённым пунктам ДНР было выпущено 472 снаряда.

Украинские военные на прошедшие сутки 24 раза нарушили режим прекращения огня, обстреляв детскую больницу и четыре жилых дома в Петровском районе Донецка, сообщил руководитель представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня в Донбассе (СЦКК) Руслан Якубов.

— В Петровском районе Донецка зафиксированы повреждения детской медздравницы по улице Ананченко, а также четырёх домостроений на Марка Озёрного, Зелёный Гай, Сафонова и Кирпичнозаводская, — приводит слова Якубова Донецкое агентство новостей.

В результате выстрелов также были повреждены четыре дома в Докучаевске, который находится в 20 километрах к юго-западу от Донецка.

По данным руководителя представительства, информация о пострадавших уточняется, но уже известно, что украинские силовики при обстрелах использовали 472 единицы боеприпасов.