Украинские силовики обстреляли детскую больницу в Донецке

Украинские военные на прошедшие сутки 24 раза нарушили режим прекращения огня, обстреляв детскую больницу и четыре жилых дома в Петровском районе Донецка, сообщил руководитель представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня в Донбассе (СЦКК) Руслан Якубов.
— В Петровском районе Донецка зафиксированы повреждения детской медздравницы по улице Ананченко, а также четырёх домостроений на Марка Озёрного, Зелёный Гай, Сафонова и Кирпичнозаводская, — приводит слова Якубова Донецкое агентство новостей.
В результате выстрелов также были повреждены четыре дома в Докучаевске, который находится в 20 километрах к юго-западу от Донецка.
По данным руководителя представительства, информация о пострадавших уточняется, но уже известно, что украинские силовики при обстрелах использовали 472 единицы боеприпасов.
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