В камере СИЗО у Алексея Улюкаева нет матраца и сиденья на унитазе

После оглашения обвинительного приговора бывший министр экономического развития был доставлен в изолятор "Матросская Тишина", где у него поднялось давление.

У экс-главы Минэкономразвития России Алексея Улюкаева, осуждённого за коррупцию, в камере следственного изолятора нет матраца и сиденья на унитазе, передаёт РИА "Новости" со ссылкой на секретаря Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ивана Мельникова.

— Банально там нет гигиенических принадлежностей, матраца, отсутствует сиденье на унитазе. Представители администрации заверили, что в скором времени экс-министра переведут, — сказал он.

Как рассказал Мельников, члены ОНК уже обратились к администрации изолятора и попросили в ближайшее время перевести бывшего министра из сборного отделения в обычную камеру, так как в нынешнем помещении отсутствуют условия для нормального пребывания.

Напомним, суд приговорил Улюкаева к восьми годам лишения свободы и штрафу в 130 миллионов рублей. Экс-глава МЭР назвал приговор несправедливым.