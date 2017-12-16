Путин вручил Родиону Щедрину орден Почёта и подарил картину "Монтажник-высотник"

Глава государства отметил огромный музыкальный вклад и многолетнюю творческую деятельность композитора.

Президент России Владимир Путин поздравил с 85-летием композитора, народного артиста СССР Родиона Щедрина и вручил ему картину "Монтажник-высотник". Также он подписал указ о награждении юбиляра орденом Почёта за вклад в развитие музыкального искусства в России и "многолетнюю творческую деятельность", сообщается на сайте Кремля.

— Я, конечно, не музыкальный критик, но и не надо быть музыкальным критиком, чтобы знать, что Ваша музыка известна не только в нашей стране, но и во всём мире, — обратился российский лидер к известному композитору.

Президент вручил юбиляру картину "Монтажник-высотник" в связи с песней "Высота", композитором которой является Родион Щедрин.

— Это подарок со смыслом, безусловно, — ответил Путину народный артист.