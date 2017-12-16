В новом эпизоде "Симпсонов" Трамп дал взятку генпрокурору Мюллеру

Размер подкупа, который предлагал рисованный президент США, составил 750 миллионов долларов.

Известный американский мультсериал "Симпсоны" выпустил короткометражную серию, в которой президент США Дональд Трамп предлагает взятку спецпрокурору Роберту Мюллеру, ведущему "расследование по России". Соответствующий эпизод опубликован на странице мультсериала в "Твиттере".

На кадрах короткометражки видно, как генпрокурор Джефф Сешнс привозит Роберта Мюллера в отель Trump International в Вашингтоне. Они входят в комнату, на двери которой написано "Русские здесь — желанные гости", где их ждёт Трамп.

После Дональд Трамп предлагает Мюллеру взятку в размере 750 миллионов долларов со словами: "Я даю лучшие взятки, все так говорят, самые лучшие! Так говорят все".

При этом, Мюллер отказывается от подкупа и уходит из комнаты.

Напомним, Конгресс США создал специальную комиссию по расследованию предполагаемого вмешательства РФ в выборы президента США 2016 года. Спецпрокурором по расследованию назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер. В рамках этого расследования на следующей неделе личные адвокаты Трампа встретятся с ним.