В центре Москвы таксист провёз туриста восемь километров за 10 тысяч рублей

Таксист в Москве довёз туриста от ГУМа до Смоленской площади за десять тысяч рублей. Расстояние между точкой отправки и прибытия — восемь километров, сообщает телеграм-канал Mash.

На удочку московских таксистов попался гражданин Турции Халук Кабоглу, который приехал в российскую столицу на несколько суток. Мужчина побывал в ГУМе, на Красной площади, а после решил отправиться на такси.

Мужчина поймал прямо на улице таксиста и попросил довезти его до отеля "Золотое кольцо". Цену он не спросил сразу. А по приезде выяснилось, что с клиента требуется десять тысяч рублей.

Турист возмутился, но отдал деньги. Уже позже он обратился в полицию с жалобой, но не запомнил ни номера такси, ни марки машины.