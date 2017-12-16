Шойгу объявил благодарность военным, обеспечившим безопасность Путина в Сирии

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Шойгу объявил благодарность военным, обеспечившим безопасность Путина в Сирии

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Фото: © РИА "Новости"/Михаил Климентьев

Ранее глава государства рассказал, что российские лётчики ушли ниже борта № 1, чтобы скрыть тепловой след от него.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу объявил благодарность военным, обеспечившим безопасность президента России Владимира Путина 11 декабря в Сирии.

— По поручению президента России Владимира Путина министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу объявил благодарность всем военнослужащим, задействованным в обеспечении безопасности посещения Верховным главнокомандующим ВС РФ российской авиабазы Хмеймим в Сирии 11 декабря, — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Напомним, недавно глава государства посетил авиабазу Хмеймим в Сирии. Там Верховный главнокомандующий распорядился приступить к выводу российской группировки войск из САР.

Позже российские лётчики, которые обеспечивали безопасность борта № 1 президента во время его визита на базу, рассказали, что поняли, кто находится в салоне самолёта, когда полёт уже закончился. Изначально поступала задача сопроводить самолёт военно-транспортной авиации.

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