Климкин и генсек ООН обсудили введение миротворцев в Донбасс

Переговоры между сторонами прошли вчера, 15 декабря, в штаб-квартире организации в Нью-Йорке.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин обсудил с генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем введение миротворческой миссии, а также взаимодействие в гуманитарной сфере на Востоке Украины. Об этом сообщает спикер постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.

Отмечается, что также на встрече были обсуждены вопросы прав человека на фоне конфликта на востоке страны. Украинский министр также попросил генсека всемирной организации оказать помощь в освобождении граждан Украины, находящихся в местах лишения свободы на территории России.

13 ноября в ходе переговоров в Белграде помощник президента РФ Владислав Сурков и спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер за закрытыми дверями обсудили миротворческую миссию в Донбассе.

Как ранее писал Лайф, Волкер назвал интересной российскую инициативу о введении миротворцев ОНН в Донбасс, отметив, что она была обсуждена уже с Украиной, Францией Германией и Россией.